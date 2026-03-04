Ричмонд
Паоло Банкеро набрал 37+5+6 в победном матче с «Вашингтоном»

«Орландо» обыграл «Вашингтон» на своей площадке — 126:109. Форвард Паоло Банкеро стал самым результативным игроком встречи, повторив личный рекорд этого сезона.

На его счету 37 очков, 5 подборов и 6 передач. Банкеро реализовал 15 из 21 броска с игры, 1 из 2 трехочковых и 6 из 7 штрафных.

Защитник Десмонд Бэйн добавил 25 очков (7 из 10 с игры, 3 из 5 из-за дуги, 8 из 8 с линии) и 4 передачи.