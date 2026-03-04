Ричмонд
Мэджик Джонсон о сотрудничестве с Пелинкой, которого обвинял в предательстве: «Если у него возникнет вопрос, я отвечу»

Легенда «Лейкерс» Мэджик Джонсон рассказал о своей роли в жизни клуба после его приобретения Марком Уолтером, с которым они совместно владеют «Лос-Анджелес Доджерс».

Источник: Спортс"

Джонсон заявил о готовности консультировать бизнес-партнера, а также упомянул генменеджера калифорнийцев Роба Пелинку, которого обвинил в предательстве в 2019 году, когда его уволили с поста президента «озерников».

"Я не буду давать советы Робу Пелинке, если он сам не спросит моего мнения по какому-либо вопросу. Но в остальном, знаете, Роб находится в подчинении Марка и отчитывается перед ним. Точно так же, как и Лон Розен, который только что получил пост президента, он будет отчитываться о своей работе напрямую Марку.

Так что все в порядке. Если он задаст мне вопрос, я на него отвечу", — произнес Джонсон.