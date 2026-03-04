Антон Юдин: «Самара» дала великолепный бой. Пришлось менять защиту — и это принесло результат"

«Я предупреждал команду: “Самара” сейчас в полном составе, игру в Екатеринбурге пропустили многие важные для нее в плане набора очков игроки. Сейчас вернулся Чебуркин, вернулся Кулагин, и я предупреждал, что такой же легкой прогулки, как в Екатеринбурге, у нас не будет.
К сожалению, мы играем не так, как должны играть в плане нашего потенциала. Мы можем играть гораздо лучше, это касается, в первую очередь, нападения. Когда ты допускаешь много глупостей и поспешных решений в течение игры, это влияет и на твою защиту. К сожалению, некоторые игроки выпадают, и выпадают очень сильно.
«Самара дала великолепный бой, показывала великолепную игру, в начале третьей четверти мы проигрывали “-9” — пришлось менять защиту, что принесло результат. Благодарен ребятам, что продолжали бороться и перевернули игру, которая складывалась для нас не очень хорошо», — сказал Юдин.
«Уралмаш» проведет следующий матч Единой лиги ВТБ 7 марта на выезде против «Автодора».