Антон Юдин: «Самара» дала великолепный бой. Пришлось менять защиту — и это принесло результат"

«Уралмаш» одержал волевую победу над «Самарой» на выезде — 73:69. Главный тренер екатеринбуржцев Антон Юдин признал, что матч складывался непросто, подчеркнув, что команде пришлось перестраиваться по ходу встречи.

Источник: Спортс"

«Я предупреждал команду: “Самара” сейчас в полном составе, игру в Екатеринбурге пропустили многие важные для нее в плане набора очков игроки. Сейчас вернулся Чебуркин, вернулся Кулагин, и я предупреждал, что такой же легкой прогулки, как в Екатеринбурге, у нас не будет.

К сожалению, мы играем не так, как должны играть в плане нашего потенциала. Мы можем играть гораздо лучше, это касается, в первую очередь, нападения. Когда ты допускаешь много глупостей и поспешных решений в течение игры, это влияет и на твою защиту. К сожалению, некоторые игроки выпадают, и выпадают очень сильно.

«Самара дала великолепный бой, показывала великолепную игру, в начале третьей четверти мы проигрывали “-9” — пришлось менять защиту, что принесло результат. Благодарен ребятам, что продолжали бороться и перевернули игру, которая складывалась для нас не очень хорошо», — сказал Юдин.

«Уралмаш» проведет следующий матч Единой лиги ВТБ 7 марта на выезде против «Автодора».