Энтони Дэвис пропустит еще как минимум 2 недели

Дэвис перешел в «Уизардс» из «Далласа» в дедлайн обменов и пока не провел ни одного матча за новую команду. В текущем сезоне он сыграл 20 матчей за «Маверикс», набирая в среднем 20,4 очка, 11,1 подбора и 2,8 передачи за 31,3 минуты.