Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Энтони Дэвис пропустит еще как минимум 2 недели

«Вашингтон» предоставил обновленную информацию о состоянии Энтони Дэвиса. Центровой, восстанавливающийся после повреждения связок левой руки, приступил к ограниченным индивидуальным занятиям на площадке.

Источник: Спортс"

«Вашингтон» предоставил обновленную информацию о состоянии Энтони Дэвиса. Центровой, восстанавливающийся после повреждения связок левой руки, приступил к ограниченным индивидуальным занятиям на площадке. Через две недели он пройдет повторное обследование, после которого будут названы новые сроки возвращения.

Дэвис перешел в «Уизардс» из «Далласа» в дедлайн обменов и пока не провел ни одного матча за новую команду. В текущем сезоне он сыграл 20 матчей за «Маверикс», набирая в среднем 20,4 очка, 11,1 подбора и 2,8 передачи за 31,3 минуты.