Тейтум набрал 15 очков, 12 подборов и 7 передач в первом матче после 10-месячного отсутствия

Звездный форвард «Бостона» Джейсон Тейтум вышел в стартовом составе в пятничном домашнем матче против «Далласа» (120:100). Это был его дебют в сезоне спустя без малого 10 месяцев после операции по восстановлению разорванного правого ахиллова сухожилия.