Джоэл Эмбиид пропустит еще минимум 1 неделю

«Сиксерс» объявили, что Эмбиид не участвовал в пятничной тренировке и до сих пор не приступал к работе на площадке после повреждения. Планируется, что его состояние переоценят через неделю, что означает, что он пропустит игры против «Атланты», «Кливленда», «Мемфиса», а также, вероятно, «Детройта».