Жорди Фернандес о выпаде Кэма Томаса: «Не уверен, что он имеет право говорить за других»

Главный тренер «Бруклина» Жорди Фернандес прокомментировал слова экс-защитника команды Кэма Томаса о том, что в организации не верят в своих игроков.

Источник: Спортс"

«Мы желаем Кэму всего наилучшего. Мы хорошо к нему относились, пока он был в нашей команде. Надеемся, что у него все здорово сложится там, где он сейчас. Но я не уверен, имеет ли он право говорить за других. Мы довольны ребятами, которые у нас собраны. Я верю, что каждый из них способен помочь нам в том, что мы запланировали. А Кэму мы желаем всего самого лучшего», — произнес Фернандес.