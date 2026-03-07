Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

33 очка, 9 подборов и 9 передач Тайлера Хирро помогли «Майами» прервать 6-матчевую победную серию «Шарлотт»

Звездный защитник «Майами» Тайлер Хирро стал самым результативным игроком матча против «Шарлотт», набрав 33 очка.

Проведя на паркете 37 минут, Хирро был близок к трипл-даблу: 9 подборов, 9 передач (без потерь), а также 1 перехват. 26-летний защитник реализовал 11 из 20 бросков с игры, 8 из 10 из-за дуги и 3 из 3 с линии.

Эта игра стала для Хирро 6-й в карьере, где он реализовал 8 и более трехочковых. По этому показателю он сравнялся с Данканом Робинсоном, и теперь они делят первое место в истории «Майами».

«Хит» прервали 6-матчевую победную серию «Хорнетс», несмотря на 27 очков защитника Кона Книппела, — 128:120.