33 очка, 9 подборов и 9 передач Тайлера Хирро помогли «Майами» прервать 6-матчевую победную серию «Шарлотт»

Проведя на паркете 37 минут, Хирро был близок к трипл-даблу: 9 подборов, 9 передач (без потерь), а также 1 перехват. 26-летний защитник реализовал 11 из 20 бросков с игры, 8 из 10 из-за дуги и 3 из 3 с линии.
Эта игра стала для Хирро 6-й в карьере, где он реализовал 8 и более трехочковых. По этому показателю он сравнялся с Данканом Робинсоном, и теперь они делят первое место в истории «Майами».
«Хит» прервали 6-матчевую победную серию «Хорнетс», несмотря на 27 очков защитника Кона Книппела, — 128:120.