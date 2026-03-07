Ричмонд
Джейлен Браун о Тейтуме: «Он рискует своим здоровьем ради команды. Мы хорошо поговорили и одинаково смотрим на вещи»

Защитник «Селтикс» Джейлен Браун прокомментировал досрочное возвращение в состав еще одного ведущего игрока команды Джейсона Тейтума.

Источник: Спортс"

Форвард дебютировал в сезоне после разрыва ахилла в пятницу в матче с «Мэверикс» (120:100), набрав 15 очков, 12 подборов и 7 передач.

"Во-первых, я хочу похвалить Джей Ти за саму мысль о возвращении. Его желание вернуться — это бескорыстный поступок, он рискует своим здоровьем ради того, чтобы наша команда имела шанс нацелиться на нечто большое.

Мы оба придерживаемся одной точки зрения и хорошо поговорили о том, с каким настроем хотим вернуться и что хотим привнести в баскетбол «Селтикс» ради достижения побед", — признался Браун.