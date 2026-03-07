Ричмонд
Джамал Мюррэй получил травму в матче, где «Наггетс» впервые с ноября смогли выпустить оптимальную стартовую пятерку

Звездный защитник «Денвера» Джамал Мюррэй покинул площадку матча против «Нью-Йорка» (поражение 103:143) незадолго до большого перерыва из-за травмы левого голеностопа и не вернулся в игру.

Тренер Дэвид Адельман заявил, что ему неизвестно, выбыл ли защитник из строя на дни или на недели.

Защищаясь против О Джи Ануноби, Мюррэй при шаге назад наступил на ногу своего одноклубнника Николы Йокича и повалился на паркет, схватившись за лодыжку. С помощью Йонаса Валанчюнаса Мюррэй покинул паркет.

Звездный защитник получил травму в той игре, когда «Наггетс» впервые с 12 ноября выпустили на площадку свой стартовый состав образца начала сезона, так как Аарон Гордон (травма задней поверхности бедра) вернулся после долгого отсутствия, а Кэмерон Джонсон — после растяжения правого голеностопа.