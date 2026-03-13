Гордон Хэйворд: «60 очко Кобе в прощальном матче тоже были не совсем легитимны, но последние минуты — по‑настоящему легендарны»

«Тот матч отличался от любого другого, в котором я участвовал… Он выполнил, по‑моему, 50 бросков или около того, так что та игра тоже была не совсем “легитимной”. Обе команды уже не претендовали на плей‑офф, мы знали это, “Лейкерс” знали это.