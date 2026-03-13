Ричмонд
Гордон Хэйворд: «60 очко Кобе в прощальном матче тоже были не совсем легитимны, но последние минуты — по‑настоящему легендарны»

Бывший игрок НБА Гордон Хэйворд, ранее усомнившийся в легитимности исторического результата центрового «Майами» Бэма Адебайо, поделился своими впечатлениями о последнем матче Кобе Брайанта, в котором легендарный защитник набрал 60 очков против «Юты».

«Тот матч отличался от любого другого, в котором я участвовал… Он выполнил, по‑моему, 50 бросков или около того, так что та игра тоже была не совсем “легитимной”. Обе команды уже не претендовали на плей‑офф, мы знали это, “Лейкерс” знали это.

Разумеется, мы не просто позволяли ему набирать очки… Но последние три минуты того матча полностью отличались от того, что было в игре «Майами». В эти минуты вернулся прежний Кобе — это было по‑настоящему легендарно", — поделился Хэйворд в эфире SiriusXM NBA.