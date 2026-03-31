Джо Маззулла о звании «Лучшего тренера»: «Это тупая награда. Мне она не нужна»

Главный тренер «Бостона» Джо Маззулла пренебрежительно относится к награде «Лучший тренер».

"Мне она не нужна. Я считаю, это тупая награда. Ее не должно существовать. Она больше о игроках. Она больше о работе, которую проделывает тренерский штаб. Все просто.

Я действительно не хочу, чтобы меня об этом когда-либо снова спрашивали или говорили об этом. Это настолько бессмысленно. Играют баскетболисты. Все дело в них. Тренерский штаб пашет как проклятый, и я благодарен за это", — сказал тренер.

Маззулла имеет хорошие шансы получить награду в текущем сезоне благодаря неожиданному успеху «Селтикс», которые, несмотря на перестройку состава и долгое отсутствие Джейсона Тейтума, занимают 2-е место на Востоке.

В прошлом сезоне «Лучшим тренером» стал Кенни Эткинсон из «Кливленда». Последним тренером «Бостона», удостоенным этой награды, был Билл Фитч (1979/80).