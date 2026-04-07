Пистиолис после победы над «Локо»: «Наконец набрали хороший ритм. Надеюсь, с таким же моментом подойдем к плей-офф»

ЦСКА разгромил «Локомотив-Кубань» (99:69) и досрочно стал победителем регулярного сезона Единой лиги ВТБ. Армейцы гарантировали себе первое место впервые с 2023 года. Главный тренер Андреас Пистиолис прокомментировал это достижение.

Источник: Спортс‘’

"Позвольте начать с благодарности болельщикам, которые пришли сегодня сюда и создали прекрасную атмосферу. Что касается игры, мы очень серьезно сегодня выступили. Мне понравилось то, как выглядела команда.

Мы подошли к этому матчу очень правильно, выполнили наш план. Все детали, которые проговаривали, исполнили и навязали сопернику наш стиль игры. Мы, наконец, набрали хороший ритм. И я надеюсь, что в оставшейся части сезона будем играть серьезно и с таким же моментом подойдем к плей-офф", — сказал Пистиолис после матча.

ЦСКА выиграл 26 домашних матчей подряд в регулярном сезоне. Рекорд лиги принадлежит «Химкам» — 30 побед подряд дома.