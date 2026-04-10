Гилберт Аренас: «Раньше звезды играли через травмы и заканчивали карьеру к 35 годам, а сейчас в 37 они выглядят как Айверсон в 27−28»

Гилберт Аренас отреагировал на слова Аллена Айверсона, который раскритиковал современную практику управления нагрузкой в НБА. Он заявил, что в его эпоху игроки практически всегда выходили на площадку, несмотря на травмы и нередко играли через повреждения, а тренеры порой даже «прятали майки», чтобы игроки не выходили на паркет.

Источник: Спортс‘’

"Айверсон прав в том смысле, что в ту эпоху — и в эпоху до нее — игроки действительно должны были выходить и играть. Полутравмированным, травмированным — идея была такой: я хочу, чтобы мой лучший состав всегда был на площадке. Поэтому приходилось играть через травмы. Им даже приходилось прятать майки, чтобы ты не вышел на площадку.

Сейчас игроки умнее, чем раньше, потому что теперь уже они «прячут майку» — вот так это работает сегодня. Так вот, Аллен Айверсон, Кобе и все те ребята — их карьеры пострадали из‑за травм.

Теперь посмотрим на современную игру: Карри играет в 37 лет, Джеймс Харден — посмотри, что они делают в этом возрасте. Почему тела остальных уже разваливались, а эти держатся? Раньше игроки заканчивали к 35 годам, до нас — к 33, они уже выходили из пиковой формы. А сейчас эти ребята в 37 выглядят так, как Аллен Айверсон выглядел в 27−28", — заявил Аренас.