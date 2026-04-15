Кириленко назвал двух лучших защитников в истории баскетбола

— Никто не будет спорить, что он был большой личностью, великим баскетболистом. Когда я играл в НБА именно Коби был лучшим игроком в НБА. Главной звездой. По стилю, по манере игры, по своему статусу, по влиянию на команду, по количеству титулов, он максимально близко смог приблизиться к Майклу Джордану. Если брать двух величайших защитников в истории баскетбола, то для меня это Майкл и Коби. В пропорции 51/49. Оба с инстинктом убийцы. Великолепно игравшие в защите и в нападении. Эгоисты, но ведущие за собой свои коллективы.