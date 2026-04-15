Кириленко назвал двух лучших защитников в истории баскетбола

Президент РФБ, легенда «Юты» Андрей Кириленко в разговоре с «СЭ» вспомнил о последнем матче Коби Брайанта в НБА, который состоялся 10 лет назад (14 апреля 2016 года). В той игре защитник «Лейкерс» набрал 60 очков, реализовав 22 из 50 бросков, и помог команде победить со счетом 101:96.

Источник: Reuters

— Смотрели тот матч?

— Да, смотрел. Помню были такие добрые ощущения ностальгии. «Лейкерс» играли против моей бывшей команды. Поэтому хотелось, чтобы и «Джаз» выиграли, и Коби хорошо сыграл. В итоге он сыграл сногсшибательно. Набрать 60 очков в последнем официальном матче, — очень круто.

— Переписывались/созванивались ли с ним по этому поводу?

— Мы встретились в том сезоне, когда «Юта» принимала «Лейкерс» в Солт-Лейк-Сити. Поговорили, поздравил его с такой великолепной карьерой, обсудили какие-то наши очные противостояния. Приятно это вспоминать. Он заканчивал карьеру и это был его прощальный тур. В каждом городе его очень тепло принимали. Дарили интересные подарки. Помню от «Джаз» был пожизненный скипасс на горнолыжный курорт (штат славится своими горнолыжными трассами).

— Что лично для вас наследие Коби?

— Никто не будет спорить, что он был большой личностью, великим баскетболистом. Когда я играл в НБА именно Коби был лучшим игроком в НБА. Главной звездой. По стилю, по манере игры, по своему статусу, по влиянию на команду, по количеству титулов, он максимально близко смог приблизиться к Майклу Джордану. Если брать двух величайших защитников в истории баскетбола, то для меня это Майкл и Коби. В пропорции 51/49. Оба с инстинктом убийцы. Великолепно игравшие в защите и в нападении. Эгоисты, но ведущие за собой свои коллективы.