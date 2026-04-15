Роман Скворцов: «Если МБА-МАИ и “Уралмаш” выйдут в полуфинал, побреюсь налысо»

Известный баскетбольный журналист Роман Скворцов заключил пари в студии Единой лиги ВТБ: если в полуфинале плей-офф встретятся «Уралмаш» и МБА-МАИ, он побреется налысо.

Источник: Спортс‘’

— Я сейчас попрошу болельщиков УНИКСа и «Зенита» на секундочку закрыть уши. Если в полуфинале вдруг сыграют «Уралмаш» и МБА-МАИ, в чью пользу будет это противостояние? С учетом, что москвичи четыре игры в сезоне забрали.

— Мне кажется, вы пытаетесь вывести меня на какой-то спор в духе «на что я готов, если в полуфинале сыграют “Уралмаш” и МБА-МАИ. Так вот, могу сказать — я готов побриться налысо.

— Вырежу эту фразу и отправлю Антону Юдину и Василию Карасеву (главные тренеры «Уралмаша» и МБА-МАИ — прим).

— Да, без проблем! Даже давайте так: пусть Василий Николаевич в таком случае сам приходит и бреет меня налысо! — заявил Скворцов.