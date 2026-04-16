Роман Скворцов: «Остановить Мело Тримбла можно, закрыв его в квартире или гостиничном номере»

Скворцов: Мне кажется, у Мело Тримбла уже просто некуда ставить индивидуальные награды. Если он хранит их в раздевалке, то он должен открывать шкафчик, а на него оттуда должны сыпаться призы.
Моргунов: В этом сезоне Тримбл еще сильно добавил по реализации дальних бросков, гораздо лучше атакует с остановки. Если раньше думали, как закрыть его правую руку, он научился атаковать в левую сторону, его начали держать на дистанции, потому что он играл от прохода — и тут полетели трехи. Теперь все смотрят и думают: как его удержать?
Скворцов: В гостиничном номере. Запертым. Это единственный вариант.
В текущем регулярном сезоне Лиги ВТБ Тримбл сыграл 35 матчей, набирая в среднем 18,1 очка, 2,9 подбора и 4 передачи за 24,5 минуты на площадке.