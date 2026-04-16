Роман Скворцов: «В плей-офф на микротравмы никто не смотрит. Как в хоккее: не играют только покойники»

"Конечно, хочется, чтобы в концовке сезона, в плей-офф все были здоровы. Но это проблематично — за чемпионат накапливаются микротравмы, повреждения.
С другой стороны, в хоккее все живут по принципу «в плей-офф не играют только покойники». И то, есть такая шутка — если игрок умрет, то он пропустит два матча", — поделился Скворцов.
Регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ завершится 22 апреля. Все восемь участников плей-офф уже определены, известны и две первые пары.
Роман Скворцов: «Если МБА-МАИ и “Уралмаш” выйдут в полуфинал, побреюсь налысо».