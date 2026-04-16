Ламело Болл оштрафован на 35000 долларов и получил неспортивный фол 2-й степени за инцидент с травмой Бэма Адебайо

НБА вынесла решение по эпизоду с Ламело Боллом и Бэмом Адебайо. Разыгрывающий «Шарлотт» зацепил ногу центрового «Хит» и нанес ему травму во второй четверти матча плей-ин. «Майами» уступил в овертайме без своего лучшего игрока.