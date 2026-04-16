Франц Вагнер травмировал колено в концовке матча с «Сиксерс»

За минуту до завершения основного времени Вагнер случайно столкнулся с Уэнделлом Картером, что вызвало у него болезненные ощущения. Францу помогли покинуть площадку.
Вагнер смог доиграть матч, вернувшись за 40 секунд до сирены. На его счету 12 очков, 4 подбора и 3 передачи за 29 минут.
Главный тренер «Мэджик» Джамал Мосли не предоставил существенной информации о состоянии Вагнера на послематчевой пресс-конференции.
Вагнер пропустил большую часть сезона из-за растяжения связок голеностопного сустава левой ноги. Он провел 34 матча в регулярном чемпионате.