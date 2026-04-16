«Баскетбольные боги не награждают за отсутствие бросков». Паоло Банкеро прокомментировал сомнения при атаке кольца в матче плей-ин

Форвард Паоло Банкеро не смог оказать положительное влияние на результат игры с «Филадельфией» (97:109). На его счету 18 очков при 7 точных из 22 бросков с игры и 0 из 5 из-за дуги.

Во второй половине игрок начал колебаться при атаках кольца.

«У меня были моменты в начале второй половины, когда я не стал бросать. Баскетбольные боги за такое не вознаграждают. Досадный матч для меня, это точно», — заключил Банкеро после игры.