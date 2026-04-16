Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кавай Ленард о Дрэймонде Грине: «Защита уровня Зала славы, было тяжело найти броски»

Защита Дрэймонда Грина стала ключевым фактором матча плей-ин между «Голден Стэйт» и «Клипперс». Опекаемый им форвард Кавай Ленард смог набрать только 21 очко в матче. А в заключительной четверти записал на свой счет только 2 очка на последних секундах матчах.

Источник: Спортс‘’

Грин набрал 7 очков (3 из 5 с игры), 6 подборов, 9 передач при 3 потерях и 4 перехвата.

«Защита уровня Зала славы, было тяжело просто найти броски», — прокомментировал его выступление Кавай Ленард после матча на пресс-конференции.