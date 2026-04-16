Кавай Ленард о Дрэймонде Грине: «Защита уровня Зала славы, было тяжело найти броски»

Грин набрал 7 очков (3 из 5 с игры), 6 подборов, 9 передач при 3 потерях и 4 перехвата.
«Защита уровня Зала славы, было тяжело просто найти броски», — прокомментировал его выступление Кавай Ленард после матча на пресс-конференции.
Защита Дрэймонда Грина стала ключевым фактором матча плей-ин между «Голден Стэйт» и «Клипперс». Опекаемый им форвард Кавай Ленард смог набрать только 21 очко в матче. А в заключительной четверти записал на свой счет только 2 очка на последних секундах матчах.
