Андреас Пистиолис после матч с «Пари НН»: «Пропустить 36 очков во второй четверти — абсолютно неприемлемо»

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис выразил неудовлетворение игрой своей команды в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Пари Нижний Новгород» (108:91), несмотря на победу.

Источник: Спортс‘’

"Хочу поблагодарить болельщиков, которые пришли сегодня и поддержали нас. Что касается игры: не могу сказать, что я счастлив. Мы начали серьезно и поначалу играли хорошо, но потом полностью потеряли концентрацию.

Во второй четверти мы пропустили 36 очков, и это то, что абсолютно неприемлемо для нашей команды и для моей философии. Далее мы стали играть чуть более серьезно, но я ожидал гораздо большего от своей команды, и этот матч оставил у меня ощущение неудовлетворения", — заявил Пистиолис после игры.