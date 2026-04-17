«Индиана» и «Денвер» сыграют в Мехико в следующем сезоне

НБА объявила, что отправляет «Денвер» и «Индиану» в Мехико на матч регулярного сезона, который состоится 7 ноября.

Эта игра станет 35-й в Мексике (все они прошли начиная с 1992 года) и 16-й в рамках регулярного сезона. Ни одна другая страна, кроме США и Канады, не принимала у себя больше матчей НБА, чем Мексика.

«Проведение 35-й игры в стране отражает глубину отношений НБА с Мексикой и ту роль, которую это событие играет в сближении мирового баскетбола с болельщиками — как в самой стране, так и во всей Латинской Америке и по всему миру», — заявил Рауль Саррага, старший вице-президент НБА по Латинской Америке.

«Денвер» уже играл в Мексике однажды — это был предсезонный матч против «Голден Стэйт» в Монтеррее в 2006 году. «Пэйсерс» отправятся в Мексику впервые и станут 23-м клубом НБА, который проведет игру в этой стране.

Матч состоится в неделю празднования Дня мертвых в Мексике.

В следующем сезоне НБА также проведет матчи регулярного сезона в Париже и Манчестере (Англия).