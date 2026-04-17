Леброн Джеймс об участии Бронни в плей-офф: «Он это заслужил, он этого достоин, и он будет готов»

Звезда «Лейкерс» Леброн Джеймс назвал очень важным событием совместное выступление в плей-офф НБА вместе с сыном Бронни.

"То, что я нахожусь с ним на площадке — это лучшее, что когда-либо случалось со мной в моей карьере, важнее всего, чего я добился. Поэтому тот факт, что он оказался в ситуации, когда его выпускают в игре плей-офф, довольно примечателен и крут, учитывая обстоятельства, в которых он оказывался за последние пару лет.

Он это заслужил, он этого достоин, и он будет готов", — заявил 41-летний Джеймс.

Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
