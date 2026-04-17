Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эрик Споэльстра: «Ламело не грязный игрок, не нужно наказывать его еще больше»

Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра считает, что защитник «Шарлотт» Ламело Болл понес достаточное наказание за эпизод с фолом на центровом «Хит» Бэме Адебайо. Болл дернул Адебайо за ногу, в результате чего тот упал, травмировал спину в матче плей-ин и досрочно покинул площадку.

"Я не думаю, что его нужно наказывать еще больше. Не вижу в этом смысла. Я не считаю его грязным игроком. Просто в тот момент все могло быть правдой одновременно.

Это был грязный и опасный игровой момент. Его должны были зафиксировать тогда. Но не зафиксировали, и, знаете, нужно двигаться дальше", — сказал Споэльстра.

После матча НБА оштрафовала Болла на 35000 долларов, расценив его действия как неспортивный фол 2-й степени. Игрок избежал дисквалификации и сможет помочь «Хорнетс» во второй игре турнира плей-ин против «Орландо».