Джа Морэнт говорил окружающим, что он закончил играть за «Мемфис»

Переломный момент напрямую связан с одноматчевой дисквалификацией, которую Морэнт получил в начале сезона после конфликта с главным тренером Туомасом Иисало. Иисало раскритиковал защитника, который в проигранном матче с «Лейкерс» реализовал 3 из 14 бросков за 31 минуту, за то, что тренер счел неудовлетворительными усилиями. Морэнт, уже раздраженный схемой замен Иисало, ответил пренебрежительно и высокомерно.
Организация твердо встала на сторону тренера, что стало четким посылом, который Морэнт так и не принял. Одноклубникам также было сказано дать Морэнту пространство и оставить его в покое на время дисквалификации, из-за чего он почувствовал себя изолированным от самых близких людей.
Это отчуждение резко контрастирует с единственными публичными комментариями Морэнта о своем будущем, которые он сделал после матча против «Орландо» в Лондоне в январе, где набрал 24 очка и 13 передач.
«У меня на спине есть логотип, так что это должно сказать вам, где я хочу быть», — заявил Морэнт, имея в виду татуировку «Гриззлис».
Несмотря на эти слова, источники ESPN указывают, что личная позиция Морэнта отличается от заявленной.