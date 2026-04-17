Нафиса Коллиер подписала 1-летний «супермакс» (1,4 млн долларов) с «Миннесотой»

Коллиер стала третьим игроком женской НБА, заключившим супермаксимальный контракт, наряду с Келси Митчелл (1 год, «Индиана»), и Эйжей Уилсон (3 года, «Лас-Вегас»).
На прошлой неделе «Линкс» применили к Коллиер статус «cored». Он дает команде исключительное право на переговоры с игроком и предполагает базовый контракт — полностью гарантированное однолетнее соглашение по ставке супермаксимума, хотя игрок может обсуждать иные условия. Этот статус также может быть для команды способом не дать игроку уйти свободным агентом без всякой компенсации, в конечном итоге обменяв звезду по схеме «сайн-энд-трэйд».
У баскетболистки было время до пятницы, чтобы принять квалификационное предложение. Даже если бы оно истекло, «Линкс» сохранили бы исключительное право на переговоры с ней.
Теперь в 2027 году Коллиер станет неограниченно свободным агентом и, согласно новому коллективному соглашению, не сможет получить статус «cored».
В прошлом сезоне Коллиер заняла второе место в голосовании за MVP второй год подряд, набирая в среднем 22,9 очка и 7,3 подбора за «Линкс» и став вторым игроком в истории лиги, завершившим регулярку с показателями точности бросков 50−40−90.