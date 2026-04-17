Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Нью-Йорка подколол Трэя Янга перед серией плей-офф «Никс» — «Хоукс»: «Вини во всем Трэя Янга»

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани во время общения с журналистами ответил на вопрос о высокой цене на билеты «Никс» в плей-офф.

Источник: Спортс‘’

«Я бы сказал, что во всем виноват Трэй Янг. И вообще, вини во всем Трэя Янга», — произнес политик, что вызвало смех в зале.

После паузы член Демократической партии заговорил о подорожании жизни при существующей политической системе, отметив, что и сам считает стоимость билетов слишком высокой.

«Верю в чемпионство “Никс”, — добавил Мамдани.

Янг в период выступления за «Атланту» стал принципиальным оппонентом для фанатов «Нью-Йорка». «Хоукс» снова станут соперниками «Никс» в плей-офф-2026, но на этот раз предстанут без обменянного в «Уизардс» плеймейкера.