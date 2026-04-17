2-й пик драфта-2014 Одисси Симс заключила 1-летний контракт с «Далласом»

Как сообщает ESPN, разыгрывающая Одисси Симс (33 года, 173 см) достигла соглашения об 1-летнем контракте с «Далласом».

Источник: Спортс‘’

Симс была выбрана под вторым номером на драфте 2014 года, а в 2019 году вошла в символическую сборную и участвовала в Матче всех звезд. Ее контракт будет стандартным ветеранским минимумом (негарантированным).

В прошлом сезоне Симс выступала за «Индиану», куда она присоединилась в середине сезона из-за череды травм в задней линии команды. Ее показатели составили 10,3 очка и 4 передачи, и она помогла «Фивер» неожиданно далеко пройти в плей-офф.

В среднем за карьеру защитница набирает 11,1 очка, 3,8 передачи и 2,5 подбора. Ранее она выступала за «Лос-Анджелес», «Коннектикут», «Миннесоту» и «Атланту», часто присоединяясь к командам по семидневным контрактам.

Большую часть карьеры она провела в форме клуба «Уингс» / «Талса Шок», последний раз выступая за «Уингс» в 2024 году.