2-й пик драфта-2014 Одисси Симс заключила 1-летний контракт с «Далласом»

Симс была выбрана под вторым номером на драфте 2014 года, а в 2019 году вошла в символическую сборную и участвовала в Матче всех звезд. Ее контракт будет стандартным ветеранским минимумом (негарантированным).
В прошлом сезоне Симс выступала за «Индиану», куда она присоединилась в середине сезона из-за череды травм в задней линии команды. Ее показатели составили 10,3 очка и 4 передачи, и она помогла «Фивер» неожиданно далеко пройти в плей-офф.
В среднем за карьеру защитница набирает 11,1 очка, 3,8 передачи и 2,5 подбора. Ранее она выступала за «Лос-Анджелес», «Коннектикут», «Миннесоту» и «Атланту», часто присоединяясь к командам по семидневным контрактам.
Большую часть карьеры она провела в форме клуба «Уингс» / «Талса Шок», последний раз выступая за «Уингс» в 2024 году.