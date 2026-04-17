Трэй Янг отреагировал на выпад мэра Нью-Йорка, напомнив о серии плей-офф в 2021 году

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани во время общения с журналистами ответил на вопрос о высокой цене на билеты «Никс» в плей-офф.

Источник: Спортс‘’

«Я бы сказал, что во всем виноват Трэй Янг. И вообще, вини во всем Трэя Янга», — произнес политик, что вызвало смех в зале.

Экс-игрок «Атланты» ответил в социальных сетях.

«Помните, что случилось в прошлый раз, когда мэр этого города упомянул мое имя в подобной ситуации?» — написал Янг, добавив хэштег «Не вините меня, когда это случится снова».

Янг отсылает к серии первого раунда плей-офф 2021 года, когда «Хоукс» прошли имевших более высокий посев «Никс» со счетом 4−1. Тогдашний мэр Билл де Блазио публично призвал Янга «перестать выискивать фолы» и «играть правильно», критикуя проходы плеймейкера, которые часто приводили к судейским свисткам. Трэй тогда набирал в среднем 29,2 очка и 9,8 передачи.