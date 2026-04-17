Менеджер Эдвардса об отклонении апелляции: «Лично я немного сбит с толку, но Энта это все вообще не парит»

Джастин Холланд, менеджер звезды «Миннесоты» Энтони Эдвардса, высказал свое мнение о том, что независимый арбитр отклонил апелляцию игрока по поводу правила 65 матчей.

«Мы с Энтони ценим, что профсоюз игроков подал апелляцию по его делу. Лично я немного сбит с толку из-за того, что дали поблажку Кейду — он выбыл из-за того, что случилось на площадке, а не Энтони, который пропустил матчи из-за инфекции. Но, в конце концов, вы же знаете Энта — его это вообще не парит», — сказал Холланд.

НБА и профсоюз игроков (NBPA) удовлетворили апелляции Луки Дончича («Лейкерс») и Кейда Каннингема («Детройт»), что позволит им претендовать на индивидуальные награды, в то время как Эдвардс останется без них.