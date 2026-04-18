«Орландо» вышел в плей-офф, разгромив «Шарлотт» с рекордной для плей-ин разницей в 31 очко

«Орландо» с самого начал действовать жестко, не позволив «Хорнетс» включиться в игру. К перерыву «Мэджик» вели с разницей в 31 очко — это самое большое преимущество на середине матча за всю семилетнюю историю плей-ин. Турнир в нынешнем формате (четыре команды от каждой конференции, которые разыгрывают две путевки в плей-офф) проводится с 2021 года.