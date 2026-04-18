Стефен Карри, Дрэймонд Грин и Стив Керр обнялись в концовке проигранного матча плей-ин

В момент, когда исход матча плей-ин против «Финикса» был уже ясен, лидеры «Голден Стэйт» Стефен Карри и Дрэймонд Грин, а также главный тренер Стив Керр собрались вместе, разделив мгновение между собой.

Это трио провело вместе 14 лет и завоевало четыре чемпионсикх титула (2015, 2017, 2018, 2022).

Сегодня «Уорриорс» уступили «Санс» (96:111) и завершили для себя сезон.