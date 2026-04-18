Стив Керр не уверен насчет своего будущего в «Уорриорс»: «У всех этих работ есть срок годности»

Специалист сказал, что в итоге встретится с владельцем «Уорриорс» Джо Лэйкобом и генеральным менеджером Майком Данливи, чтобы определить дальнейший путь. По его словам, это может произойти через одну-две недели.
«Мы поговорим о том, что ждет “Голден Стэйт” дальше, какой план на межсезонье. И мы совместно примем решение о том, что делать дальше. Я не знаю, что произойдет. Мне все еще нравится тренировать. Но я все понимаю. У всех этих работ есть срок годности. Случается определенный период успеха, а когда он заканчивается, иногда приходит время для новой крови, новых идей и всего такого.
И если так и будет, то я буду испытывать лишь благодарность за самую удивительную возможность, которая только может выпасть человеку — тренировать эту команду, выступать перед нашими болельщиками в Заливе, тренировать Стефа Карри, тренировать Дрэя и всю эту группу", — сказал тренер.
Для 60-летнего Керра только что завершился 12-й сезон в «Уорриорс». За это время его статистика — 604 победы и 353 поражения. Он привел «Голден Стэйт» к финалу НБА в каждом из первых пяти сезонов (и еще раз с тех пор).