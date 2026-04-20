В прошедшем регулярном сезоне НБА Фонтеккьо набирал в среднем 8,4 очка и 3 подбора за 16,7 минуты в 71 матче регулярного сезона. Сам баскетболист ранее заявлял, что хотел бы остаться в «Хит».
«Милан» проявляет активный интерес к Симоне Фонтеккьо
Итальянский «Милан» рассматривает форварда «Майами» Симоне Фонтеккьо в качестве идеальной кандидатуры для подписания этим летом, сообщает La Gazzetta dello Sport. Контракт 30-летнего итальянца с клубом НБА истекает, и он станет неограниченно свободным агентом.