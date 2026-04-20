По итогам встречи на счету Холмгрена 16 очков и 7 подборов, Уильямс отметился 5 очками, 4 подборами и 4 перехватами.
«Тандер» разгромили «Санс» (119:84) и повели в серии — 1−0.
Центровой «Оклахомы» Чет Холмгрен заткнул сирену об окончании первой четверти матча против «Финикса» трехочковым попаданием после передачи форварда Джейлина Уильямса через ⅔ площадки.
По итогам встречи на счету Холмгрена 16 очков и 7 подборов, Уильямс отметился 5 очками, 4 подборами и 4 перехватами.
«Тандер» разгромили «Санс» (119:84) и повели в серии — 1−0.