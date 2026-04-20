«Детройт» продлил рекордную серию домашних поражений в плей-офф, начавшуюся в 2008 году

«Пистонс» уступили в 11 домашних играх подряд — эта безвыигрышная серия берет начало в 2008 году.
Лидер «Детройта» Кейд Каннингем записал на свой счет 39 очков (личный рекорд плей-офф), Тобайас Харрис добавил 17, однако остальные партнеры по команде были малоэффективны в нападении.
Со стороны «Мэджик» самым результативным стал Паоло Банкеро (23 очка, а также 9 подборов), в то время как вся стартовая пятерка набрала 16+ очков. «Орландо» ни разу не уступал в счете по ходу встречи.
«Пистонс» не проходили дальше первого раунда плей-офф уже 18 лет, а «Мэджик» — с 2010 года.
Вторая игра серии пройдет в Детройте 23 апреля.