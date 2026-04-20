Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Детройт» продлил рекордную серию домашних поражений в плей-офф, начавшуюся в 2008 году

Проиграв сегодня «Орландо» со счетом 101:112, «Детройт» продлил рекордную в истории НБА серию домашних поражений в плей-офф.

«Пистонс» уступили в 11 домашних играх подряд — эта безвыигрышная серия берет начало в 2008 году.

Лидер «Детройта» Кейд Каннингем записал на свой счет 39 очков (личный рекорд плей-офф), Тобайас Харрис добавил 17, однако остальные партнеры по команде были малоэффективны в нападении.

Со стороны «Мэджик» самым результативным стал Паоло Банкеро (23 очка, а также 9 подборов), в то время как вся стартовая пятерка набрала 16+ очков. «Орландо» ни разу не уступал в счете по ходу встречи.

«Пистонс» не проходили дальше первого раунда плей-офф уже 18 лет, а «Мэджик» — с 2010 года.

Вторая игра серии пройдет в Детройте 23 апреля.