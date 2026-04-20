«Его статус пока неопределен. Насколько мне известно, Кевин Дюрэнт получил сильный ушиб сухожилия правой коленной чашечки… “Рокетс” настроены оптимистично: они рассчитывают, что Дюрэнт сможет вернуться уже ко второму матчу, но пока рано что‑либо утверждать», — поделился Чарания.
«Хьюстон» рассчитывает, что Дюрэнт сможет сыграть во второй игре серии
Инсайдер ESPN Шэмс Чарания рассказал о состоянии форварда «Хьюстона» Кевина Дюрэнта после и оценил его шансы на участие во второй игре серии плей-офф против «Лейкерс».