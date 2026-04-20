Ник Райт: «Крис Пол в прайме. Вот как выглядит 41-летний Леброн»

Телеведущий и аналитик Ник Райт заявил, что 41-летний Леброн Джеймс по-прежнему входит в топ-10 игроков НБА в плей-офф.

Источник: Спортс‘’

«Леброн всегда будет хорош. Он всегда будет играть на высоком уровне…. Крис Пол в прайме. Вот как выглядит 41-летний Леброн на 23-м году карьеры. Версия игрока, которого называли “богом разыгрывающих”.

Вчера он доказал многим, что, если убрать любые разговоры о возрасте, он все еще в топ‑10 игроков, которых вы хотели бы видеть в плей‑офф. Нет 10 игроков в лиге, которых я предпочел бы видеть во главе команды в плей-офф вместо Леброна", — сказал Райт.

В первом матче первого раунда плей-офф против «Хьюстона» Леброн набрал 19 очков, 8 подборов и 13 передач, приведя «Лейкерс» к победе (107:98).

Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
