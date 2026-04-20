Ник Райт: «Крис Пол в прайме. Вот как выглядит 41-летний Леброн»

«Леброн всегда будет хорош. Он всегда будет играть на высоком уровне…. Крис Пол в прайме. Вот как выглядит 41-летний Леброн на 23-м году карьеры. Версия игрока, которого называли “богом разыгрывающих”.
Вчера он доказал многим, что, если убрать любые разговоры о возрасте, он все еще в топ‑10 игроков, которых вы хотели бы видеть в плей‑офф. Нет 10 игроков в лиге, которых я предпочел бы видеть во главе команды в плей-офф вместо Леброна", — сказал Райт.
В первом матче первого раунда плей-офф против «Хьюстона» Леброн набрал 19 очков, 8 подборов и 13 передач, приведя «Лейкерс» к победе (107:98).
