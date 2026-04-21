Виктор Вембаньяма — самый молодой «Мистер замок» в истории НБА. И первый, кто выиграл единогласно

Все 100 представителей медиа, участвовавших в голосовании, поставили его на первое место. Это также произошло впервые.
Вембаньяма должен был получить этот приз в прошлом сезоне, но не смог провести достаточное количество матчей из-за проблем со здоровьем.
Второе и третье места в голосовании заняли центровой «Оклахомы» Чет Холмгрен и форвард «Детройта» Осар Томпсон.
Вембаньяма — четвертый игрок в истории «Сперс», который получил приз «Лучший защитник». Ранее он доставался защитнику Элвину Робертсону в 1986-м, центровому Дэвиду Робинсону в 1992-м и форварду Каваю Ленарду в 2015-м и 2016-м.