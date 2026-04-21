Крис Финч: «Возможно, нам тоже нужно начать симулировать?»

Главный тренер «Миннесоты» Крис Финч, который отметил большое количество штрафных у защитника «Денвера» Джамала Мюррэя в первой игре серии, продолжил обсуждать тему судейства перед второй игрой.

Источник: Спортс‘’

"Возможно, нам тоже нужно начать симулировать?

Джулиус не симулирует фолы. Энт тоже не симулирует. Это силовые игроки, которые стремятся прорваться к кольцу. Они стараются преодолевать первую линию контакта. Часто, если ты отступаешь в этой точке контакта, судьи сфистят фол. Но если ты продолжаешь играть, они дают побороться.

Сейчас в лиге сложилась такая ситуация, что когда ты провоцируешь контакт и сразу отступаешь, тебя вознаграждают. Люди, которые пытаются играть, преодолевая первый уровень контакта, продолжают прорыв, как правило, не получают вознаграждения. Фолы назначаются в основном в начальной стадии, но не в трехсекундной зоне", — констатировал Финч.