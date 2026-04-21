Виктор Вембаньяма о первом «Мистере замке»: «Основной сложностью было отыграть 65 матчей»

Француз стал первым, кто победил в престижной номинации единогласно.
"Основной сложностью было отыграть 65 матчей.
Я невероятно рад получить эту награду и правда очень горжусь тем, что стал первым в истории, кто получил ее единогласно.
Мы часто упускаем из виду командный аспект. Вот я сижу здесь перед вами. Так получилось, что я оказался в центре внимания, но я — часть системы, и без товарищей по команде мне бы не удалось делать все то, что я сделал, и взять этот приз. То же самое качается тренерского штаба", — заявил Вембаньяма.