Джеймс Харден поднялся на 7-е место по передачам в плей-офф, обойдя Рэджона Рондо

Это выступление позволило Хардену обойти Рэджона Рондо в списке лучших ассистентов плей-офф, поднявшись на 7-е место с 1139 передачами.
Среди действующих игроков Хардена опережает только звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс (2108).
Количество проведенных этими игроками матчей плей-офф:
Мэджик Джонсон — 190.
Леброн Джеймс — 293.
Джон Стоктон — 182.
Джейсон Кидд — 158.
Крис Пол — 149.
Тони Паркер — 226.
Джеймс Харден — 175.
Рэджон Рондо — 134.
Лэрри Берд — 164.
Стив Нэш — 120.
