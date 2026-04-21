Никола Йокич и Руди Гобер обменялись постер-данками в напряженной концовке

В концовке «Вулвс» оказались сильнее (119:114) благодаря дальнему попаданию защитника Донте Дивинченцо и штрафным форварда Джулиуса Рэндла.
Команды отправятся в Миннеаполис при равном счете в серии — 1−1.
Исход второй игры серии между «Денвером» и «Миннесотой» решался в клатче, где яркими данками отметились центровые Никола Йокич и Руди Гобер.
В концовке «Вулвс» оказались сильнее (119:114) благодаря дальнему попаданию защитника Донте Дивинченцо и штрафным форварда Джулиуса Рэндла.
Команды отправятся в Миннеаполис при равном счете в серии — 1−1.