Дарко Раякович о судействе: «Ингрэм не исполнил ни одного штрафного. Очень интересно, как так вышло»

Главный тренер «Торонто» Дарко Раякович дал понять, что недоволен судейством во втором матче с «Кливлендом» (105:115).

Лидер канадцев Брэндон Ингрэм реализовал 3 из 15 с игры, не исполнил ни одного штрафного.

«Кливленд» играет очень жестко. Они строятся вокруг этого, это предмет их гордости. Вся их команда очень, очень жестко играет против Брэндона. Он все равно находил свои точки на площадке.

Для меня очень интересно, что Брэндон не исполнил ни одного штрафного броска в этой игре. Это, в некотором смысле, очень интересно — ноль попыток, ноль попаданий. Любопытно.

Процент попадания? Ингрэм — очень важный игрок для нас. Сегодня мяч не залетал в корзину. Нам нужно, чтобы он продолжал играть агрессивно и бросать.

Я полностью его поддерживаю. Он будет попадать", — заявил Раякович.