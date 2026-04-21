В сети завирусилось видео с Алпереном Шенгюном, который встал с места, когда Леброн Джеймс прошел мимо

Многие пользователи восприняли это как жест уважения со стороны турецкого баскетболиста.
Сам Шенгюн дал объяснение этому моменту на пресс-конференции после тренировки.
«Я увидел это видео только сегодня. Все мне его пересылали. Я просто пытался достать что-то из кармана, поэтому и встал. Без неуважения к Леброну, конечно, но я не вставал ради него. Я просто доставал кое-что из кармана», — сказал Шенгюн.
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.