В сети завирусилось видео с Алпереном Шенгюном, который встал с места, когда Леброн Джеймс прошел мимо

После первого матча серии «Лейкерс» — «Хьюстон» в сети стал популярным ролик, на котором центровой «Рокетс» Алперен Шенгюн встает со своего места, когда мимо него проходит форвард «озерников» Леброн Джеймс.

Многие пользователи восприняли это как жест уважения со стороны турецкого баскетболиста.

Сам Шенгюн дал объяснение этому моменту на пресс-конференции после тренировки.

«Я увидел это видео только сегодня. Все мне его пересылали. Я просто пытался достать что-то из кармана, поэтому и встал. Без неуважения к Леброну, конечно, но я не вставал ради него. Я просто доставал кое-что из кармана», — сказал Шенгюн.

Узнать больше по теме
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
Читать дальше