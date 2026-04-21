«Дубай» претендует на Джейлена Хорда из «Маккаби»

«Дубай» ведет переговоры с форвардом «Маккаби Тель-Авив» Джейленом Хордом, сообщает Encestando. По информации источника, интерес к 27-летнему американцу проявляют несколько клубов, однако «Дубай» сделал наиболее выгодное предложение.
При этом игрок по-прежнему связан контрактом с «Маккаби», но соглашение включает пункт о выкупе за сумму около 600 000 евро.
В прошедшем регулярном сезоне Евролиги Хорд набирал в среднем 11,7 очка и 7,1 подбора за 29 минут на площадке.