Ривз опережает Дончича в восстановлении и может вернуться в конце серии с «Хьюстоном»

Инсайдер ESPN Шэмс Чарания поделился обновленной информацией о ходе восстановления лидеров «Лейкерс» Луки Дончича и Остина Ривза.

Источник: Спортс‘’

«По ощущениям внутри организации “Лейкерс”, Остин Ривз сейчас даже немного опережает Луку Дончича в процессе восстановления. Насколько мне известно, Ривз уже приступил к индивидуальным упражнениям на паркете.

Далее ему предстоит перейти к тренировкам 3 на 3 и 5 на 5. В теории Ривз может вернуться в конце первого раунда или в начале второго, если «Лейкерс» пройдут дальше.

Что касается Дончича, его возвращение в этой серии с «Рокетс» не ожидается. Он выбыл на неопределенный срок", — сообщил Чарания.

Дончич (растяжение задней поверхности бедра) и Ривз (растяжение косой мышцы живота) пропускают матчи с 3 апреля после игры с «Оклахомой». «Лейкерс» ведут в серии первого раунда против «Хьюстона» 1−0.