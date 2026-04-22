Специалист по травмам доктор Джеффрис: «Вембаньяма может пропустить 7−10 дней и вернуться к пятому матчу»

«У Виктора Вембаньямы была очень и очень опасная ситуация. Наибольшее опасение вызывает сотрясение мозга и/или перелом глазницы/челюсти», — написал Джеффрис вскоре после получения французом травмы.
Позже было подтверждено, что Вембаньяма попал в протокол по сотрясению мозга и не обследуется на возможные переломы.
«Вемби находится на протоколе по сотрясению мозга, а это значит, что он, вероятно, выбыл на 7−10 дней. Скорее всего, возвращение в серию состоится не ранее 5-й игры», — добавил доктор Джеффрис.
Признанный «Мистером замком» Вембаньяма получил травму в результате падения во втором матче с «Портлендом» (103:106, 1−1).