Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Специалист по травмам доктор Джеффрис: «Вембаньяма может пропустить 7−10 дней и вернуться к пятому матчу»

Доктор Эван Джеффрис, эксперт по травмам в НБА и НФЛ, просмотрел видеозапись падения лидера «Сперс» Виктора Вембаньямы и дал свой прогноз по поводу последствий инцидента.

Источник: Спортс‘’

«У Виктора Вембаньямы была очень и очень опасная ситуация. Наибольшее опасение вызывает сотрясение мозга и/или перелом глазницы/челюсти», — написал Джеффрис вскоре после получения французом травмы.

Позже было подтверждено, что Вембаньяма попал в протокол по сотрясению мозга и не обследуется на возможные переломы.

«Вемби находится на протоколе по сотрясению мозга, а это значит, что он, вероятно, выбыл на 7−10 дней. Скорее всего, возвращение в серию состоится не ранее 5-й игры», — добавил доктор Джеффрис.

Признанный «Мистером замком» Вембаньяма получил травму в результате падения во втором матче с «Портлендом» (103:106, 1−1).